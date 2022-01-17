Adanaspor, Ankara'da rahat kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor, Ankara'da rahat kazandı
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17 Ocak 2022 21:56
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adanaspor, 3-0'lık galibiyetle kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 51 ve 70. dakikalarda Samuel Tetteh ve 57. dakikada Thomas Bruns kaydetti.

Bu sonucun ardından Adanaspor, puanını 32'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Manisa FK deplasmanına gidecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula (Dk. 80 Baran Başyiğit), Kerem Can Akyüz (Dk. 80 Musa Şahindere), Gökhan Gül, Tshibola, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp (Dk. 56 Gökhan Altıparmak), Sandro Lima, Eleke (Dk. 56 Belyaev)

Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Bruns), Evren Korkmaz, Roche, Bennasser, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 86 Ulaş Zengin), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), İsmail Erdoğan (Dk. 90+3 Rüştü Hanlı), Tetteh (Dk. 88 Kingsley)

Goller: Dk. 51 ve 70 Tetteh, Dk. 57 Bruns (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kerem Can Akyüz, Dk. 25 Serdarcan Eralp, Dk. 45+1 Eleke, Dk. 79 Mert Kula (Gençlerbirliği), Dk. 29 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)

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