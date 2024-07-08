Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Michail Valkanis'in getirildiğini açıkladı.



49 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.



Son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoe Tel Aviv ve Eupen'i de çalıştırdı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU