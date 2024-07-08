Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Michail Valkanis'in getirildiğini açıkladı.
49 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.
Son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoe Tel Aviv ve Eupen'i de çalıştırdı.
49 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.
Son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoe Tel Aviv ve Eupen'i de çalıştırdı.
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