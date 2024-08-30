Adana Demirspor'un konuğu Galatasaray

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. hafta maçında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un konuğu Galatasaray
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30 Ağustos 2024 12:14
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan Adana ekibi, üçüncü maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk puanını almıştı.

Adana Demirspor, geçen sezon Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu.

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