Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i dedesi anlattı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Hataylı genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'in (15) Altınözü'nde yaşayan dedesi Durmuş Dönmezer (80) dualarıyla her daim torununun yanında olduğunu belirtti.



Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kalesini koruyarak en genç kaleci ve en genç üçüncü futbolcu olan Deniz Dönmezer, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşına göre oldukça olgun davranışlarıyla dikkat çeken genç kaleci, birçok dünya yıldızı karşısında gösterdiği performansla alkış aldı. Yaptığı kurtarışlarla maçın 1-0 bitmesinde büyük rol oynayan Deniz, otoritelerden de tam not aldı. Genç kalecinin başarısı Altınözü'nde yaşayan ailesini de sevince boğdu. Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan dedesi Durmuş Dönmezer (80) Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"İYİ BİR KALECİ OLACAĞININ SİNYALLERİNİ VERİYORDU"



Genç file bekçisinin Karbeyaz Mahallesi'nin sokaklarında küçük yaşta her tatile geldiklerinde durmadan top oynadığını belirten dedesi Durmuş Dönmezer, Deniz'i kaleye geçirip uzun uzun antrenman yaptıklarını belirtti. İyi kaleci olacağının sinyallerini genç yaşta verdiğini belirten dede Dönmezer, "Torunum buraya geldiğinde sürekli top oynardı. Ben de kendisini kaleye geçirir, sürekli çalıştırırdım. İyi bir kaleci olacağının sinyallerini o zamanlardan veriyordu. Kardeşi de kendisi gibi futbolcudur ve Adanaspor'un alt yaş takımlarında oynuyor" ifadelerini kullandı.



"4 BİN TL'YE TRANSFER OLDU"



Torununun Adana Demirspor'a 4 bin TL'ye transfer olduğunu belirten Durmuş Dönmezer, "Deniz önceden hücum hattında oynamayı severdi, sonradan kaleye geçti. Dikkat ederseniz Adana Demirspor maçında da sürekli ileriye doğru çıktı. Ayakları da çok iyidir. Adanaspor'da futbola başladı. Ardından 4 bin TL'ye Adana Demirspor'a geçti. Milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynuyordu. Milli takım ile Kuzey İrlanda'ya gideceklerdi. Daha sonra Adana Demirspor'da ilk 11'de oynayacağını öğrenince milli takıma gitmedi ve Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Kendisi sahadayken biz de ekran başında dualarımızla onun yanındaydık. İnşallah ilerleyen dönemlerde Adana Demirspor'da as kaleciliğe kadar yükselecektir ve A Milli Takımı'nın da değişilmez kalecisi olacağına inanıyorum. Dönmezer ailesi olarak torunumun daima yanındayız. Yakın zamanda kendisini ziyarete gidip akrabalarımızın sevenlerimizin dua ve iyi dileklerini de ileteceğim" şeklinde konuştu.



Dede Dönmezer, torununu daha iyi yerlerde görmeyi istediklerini de dile getirerek 15 yaşındaki genç futbolcunun yıldızının çok parlak olduğunu sözlerine ekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU