Adana Demirspor Pape Cisse'yi açıkladı

Transfer döneminin son gününe damga vuran Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı.
Adana Demirspor son olarak Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Senegalli stoper Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Olympiakos formasıyla 151 resmi maçta görev alan Pape Abou Cisse bu karşılaşmalarda 17 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Adana Demirspor son olarak Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Senegalli stoper Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Olympiakos formasıyla 151 resmi maçta görev alan Pape Abou Cisse bu karşılaşmalarda 17 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.