Adana Demirspor Pape Cisse'yi açıkladı

Adana Demirspor, Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Adana Demirspor Pape Cisse'yi açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2023 00:25
Transfer döneminin son gününe damga vuran Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı.

Adana Demirspor son olarak Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Senegalli stoper Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Olympiakos formasıyla 151 resmi maçta görev alan Pape Abou Cisse bu karşılaşmalarda 17 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery