Adana Demirspor, Hatay deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor, Hatay deplasmanında
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03 Nisan 2022 13:16
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 47 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.

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