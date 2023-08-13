Adana Demirspor galibiyetle başladı!

Süper Lig'in ilk hafta maçında Adana Demirspor, sahasında ligin yeni takımı Çaykur Rizespor ile karşılaştı.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Younes Belhanda ve 90+1. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Rizespor'un golü 87. dakikada Mary'den geldi.



Adana Demirspor, Konferans Ligi'ndeki 5-1'lik Osijek galibiyetinin ardından yükselişini sürdürdü.



Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ilk resmi maçında mağlup oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor ise Alanya'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.



19. dakikada orta sahadan Belhanda'nın attığı topa hareketlenen Yusuf Sarı'dan önce araya giren savunma, topu, ceza sahası dışına çıkan kaleci Gökhan Akkan'a kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



23. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Olawoyin'in bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.



27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan Svensson'un ortasında topa hakim olan Belhanda, ceza sahası içinde önce Cherif Ndiaye ile paslaştı. Aldığı pasta topu kontrol eden Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



31. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahasında savunmanın havalandırdığı topa yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü.



36. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında sol kanattan ceza alanına giren Benhur Keser'in vuruşunda, top dışarı çıktı.



42. dakikada Belhanda ile paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



