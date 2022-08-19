Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çift kale maçla son buldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çift kale maçla son buldu.
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