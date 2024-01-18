Adana Demirspor'da bir ayrılık daha: M'Baye Niang

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen M'Baye Niang'ın, Mavi Şimşekler ile sözleşmesini feshettiği iddia edildi.



Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor.... Geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, devre arası transer döneminde, Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Jonas Svensson ile yollarını ayırmıştı.



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio haberinde, Akdeniz ekibinin sezon başında Auxerre'den bedelsiz olarak transfer ettiği M'Baye Niang'ın da sözleşmesini feshettiğini duyurdu.



GENOA'YA İMZA ATACAK



Haberde ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun Genoa'ya imza atacağı iddia edildi.



BU SEZON NE YAPTI?



Niang bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.















