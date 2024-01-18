Adana Demirspor'da bir ayrılık daha: M'Baye Niang

Kadrosundaki oyuncuların bir kısmıyla yollarını ayıran Adana Demirspor'da M'Baye Niang'ın da sözleşmesini feshettiği iddia edildi. İşte detaylar....

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da bir ayrılık daha: M'Baye Niang
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18 Ocak 2024 15:50
Son güncelleme 18 Ocak 2024 15:51
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen M'Baye Niang'ın, Mavi Şimşekler ile sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor.... Geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, devre arası transer döneminde, Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Jonas Svensson ile yollarını ayırmıştı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio haberinde, Akdeniz ekibinin sezon başında Auxerre'den bedelsiz olarak transfer ettiği M'Baye Niang'ın da sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

GENOA'YA İMZA ATACAK

Haberde ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun Genoa'ya imza atacağı iddia edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Niang bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 

 

 

 

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