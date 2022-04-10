Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ile 87'de penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82'de Naderi'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltti ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Altay ise 29 puanda kalarak, en yakın rakibi Giresunspor ile arasındaki 10 puanlık farkı eritemedi.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Altay sahasında Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisinde yükselen kaleci Lis, iki hamlede topa sahip oldu.



14. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, top direğe çarparak dışarı çıktı.



17. dakikada hızlı atağa çıkan Altay'da orta saha civarından aldığı topla ceza sahasına kadar giren Kazımcan Karataş, şutunu çekmekte gecikince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.



20. dakikada Gökhan İnler'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.



31. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Belhanda, Samet Akaydın'a çıkardı. Samet Akaydın'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.



33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında topu önüne alan Belhanda, ceza alanı girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



36. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın ters kafa vuruşu sonrası üst direkten dönen topu Samet Akaydın tamamlayarak golü buldu: 2-0.



42. dakikada Poko'nun sağ kanattan yaptığı ortada sonrası kale sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.



Müsabakanın ilk yarısını Adana Demirspor 2-0 üstün tamamladı.



Öte yandan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hakemler ve her iki takım oyuncuları, polis üniformaları giymiş Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin çocukları ile el ele seremoniye çıktı. Bu sırada futbolcular, üzerinde "Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankartı taşıdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada ceza alanı içinde Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topa Rodriguez'in ikinci vuruşunda, savunma yeniden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



60. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bamba topu ayağından açınca kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.



67. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Lis'ten seken topu son anda İbrahim Öztürk müdahale ederek uzaklaştırdı.



69. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içine ortasında Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu arka direkte önünde bulan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Lis topu çeldi.



71. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Lis yatarak topu çeldi. Balotelli, dönen topu kontrol edip yeniden kaleye gönderdi, Lis ikinci kez topu çeldi.



74. dakikada Naderi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.



81. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken topa Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topu kornere çeldi.



82. dakikada Altay, farkı bire indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası Rodriguez'in ortasında ayaklardan seken topu kale sahası içinde önünde bulan Naderi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1



86. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yunus Akgün'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Stambouli yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kardeşler, VAR incelemesinde de kararını değiştirmedi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Lis ve top ayrı köşelere gitti: 3-1



Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler (Dk. 68 Dokovic), Stambouli, Akintola (Dk. 87 Vargas), Belhanda (Dk. 78 Erhun Aksel Öztümer), Yunus Akgün, Assombalonga (Dk. 68 Balotelli)



Altay: Lis, Naderi, Poko (Dk. 72 Zeki Yıldırım), Björkander, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Rodriguez, Thiam, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Bamba, Kazımcan Karataş (Dk. 46 Özgür Özkaya - Dk. 62 İbrahim Öztürk)



Goller: Dk. 33 Belhanda, Dk. 36 Samet Akaydın, Dk. 87 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 82 Naderi (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 39 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 39 Bamba (Altay)





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