Adana Demirspor'a 4 bin liraya 'Süper' kaleci!

Adana Demirspor'da Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de kaleyi koruyan genç eldiven Deniz Eren Dönmezer'in dedesi Durmuş Dönmezer, "4 bin TL'ye transfer olmuştu. İleride A Milli Takım'ın vazgeçilmezlerinden olacak" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'a 4 bin liraya 'Süper' kaleci!
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14 Ağustos 2024 10:41
Fenerbahçe'nin geçen hafta sonu Adana Demirspor'u Kadıköy'de 1-0 yendiği maçta gözler bir ismin üzerindeydi. Mavi Şimşekler'de ilk 11'de sahaya çıkan 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer, kendine güveni ve dünya yıldızları karşısındaki performansıyla bir anda bütün gözleri üstüne çevirdi.

Süper Lig'de görev yapan en genç oyunculardan biri olmayı başaran genç Deniz'i, dedesi Durmuş Dönmezer anlattı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan Durmuş Dönmezer, torununun iyi bir kaleci olacağının sinyallerini çok küçük yaşta verdiğini belirterek, "Torunum yanıma geldiğinde sürekli benimle top oynardı. Ben de kendisini kaleye geçirir, çalıştırırdım. Kardeşi de futbolcudur ve Adanaspor'un alt yaş takımlarında forma giyiyor" diye konuştu.

ESKİDEN HÜCUMDA OYNUYORDU, TOPU İYİ KULLANIR

Dede Dönmezer, "Deniz önceden hücumda oynardı, sonradan kaleye geçti. Dikkat ederseniz, sürekli ileriye doğru çıktı. Ayakları çok iyidir.'' dedi.

Adana Demirspor'a 4 bin liraya transfer olduğunu söyleyen dede Dönmezer, ''Adanaspor'da futbola başladı. Ardından 4 bin TL'ye Adana Demirspor'a transfer oldu. Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynuyordu. Milli Takım ile Kuzey İrlanda'ya gideceklerdi. İlk 11'de oynayacağını öğrenince Milli Takım'a gitmedi ve Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. İleride A Milli Takım'ın değişilmezi olacağına inanıyorum" dedi.

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