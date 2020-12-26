Adana Demir'in zirve tırmanışı sürüyor

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demir'in zirve tırmanışı sürüyor
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26 Aralık 2020 20:58
TFF 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Adana Demir, maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un golü 24. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, puanını 28'e yükseltti ve liderin iki puan arkasına geldi. Balıkesirspor ise 15 puanda kaldı.

Adana Demir, TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise aynı haftada Altınordu deplasmanına gidecek.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali Bişi

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul

Goller: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor), 

Sarı kartlar: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+4 Rassoul (Adana Demirspor)



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