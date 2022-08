Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Bitexen Giresunspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk Adana Demirspor oldu.



Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Younes Belhanda ve 82. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ile 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.



ONYEKURU SİFTAH YAPTI, İNLER DAMGA VURDU



Adana ekibinde Gökhan İnler bu maçta 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıkarken, yeni transfer Henry Onyekuru da ilk maçında golle tanıştı ve büyük sevinç yaşadı. Bu maçtaki skorla birlikte Adana Demirspor lige mutlu, Giresunspor da tatsız başladı.



HAKAN KELEŞ VE BALOTELLI DETAYI...



Ev sahibi Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş geçen sezondan kalan cezası sebebiyle kulübede yer alamadı. Ayrıca Adana Demirspor'da da adı sıkça Avrupa takımlarıyla transferde yer alan golcü futbolcu Mario Balotelli bu maçta oynamadı.



TAKIMLARIN KADROLARI



Giresunspor, Adana Demirspor ile oynadığı maça Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic 11'iyle çıktı. Vincenzo Montella ise Ertaç, Sevensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga kadrosunu sahaya sürdü.



İKİ EKİBİN LİGDEKİ FİKSTÜRÜ



Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor, bu sonucun ardından lige 3 puanla başladı. Giresunspor ise ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Giresunspor da deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Sergio'nun sol kanatta ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bajic'in şutunda, top kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Boşta kalan topa Borja vurdu, defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.



23. dakika Adana Demirspor'un atağında Assombalonga'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta, top defanstan döndü. Ceza sahası dışında dönen topa Gökhan İnler düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.



28. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Belhanda gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada sağ taraftan Borja'nın kullandığı korner atışında defans topu kafa ile uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında Sergio gelişine sert şut çıkarttı. Sağ direk dibinde Borja'nın son olarak dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



76. dakikada Savicevic'in yerden pasında Bajic ceza sahası çizgisi önünde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.



82. dakikada Semih Güler'in pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Boş pozisyonda Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.



90+1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Rahmetullah Berişbek'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-3.



Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol (Dk. 86 Mert Han Kurt), Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Erol Can Akdağ), Doğan Can Davas (Dk. 46 Savicevic), Sergio (Dk. 90 Talha Ülvan), Borja (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Bajic



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 81 Semih Güler), Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 63 Akintola), Onyekuru, Belhanda (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Assombalonga (Dk. 81 Berk Yıldız)



Goller: Dk. 23 Gökhan İnler, Dk. 28 Belhanda, Dk. 82 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 56 Borja, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Bitexen Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Cem Akpınar, Dk. 40 Traore, Dk. 74 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 64 Ndiaye, Dk. 90+3 Rakitskyi (Adana Demirspor)





