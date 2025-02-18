Beşiktaş'ta Trabzonspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, Başkan Serdar Adalı'nın sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdar Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu.
PROGRAMI İPTAL OLDU
Başkan Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle, bu akşam TV100 ekranlarında yayınlanması planlanan 'Az Önce Konuştum programı' iptal edildi.
Adalı, hastanede tedavi altına alındı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ağır grip nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
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18 Şubat 2025 11:38
Beşiktaş'ta Trabzonspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, Başkan Serdar Adalı'nın sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş
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