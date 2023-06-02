Adalah düştü, Tijanic Göztepe'ye döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin David Tijanic'i satma hayali suya düştü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Adalah düştü, Tijanic Göztepe'ye döndü
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02 Haziran 2023 14:41
Devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralanan Tijanic, takımın küme düşmesinin ardından yeniden Göztepe'ye döndü.

İki takım arasında yapılan sözleşmede Adalah, ligde kalması durumunda Tijanic'i sarı-kırmızılılardan satın alacaktı. Ancak Pro Ligi 15'inci sırada tamamlayan Adalah lige veda etti. 

Göztepe'de kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenerek alınan yabancı futbolcusu olan Sloven oyuncudan böylelikle bonservis bedeli alınamadı.

Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir ekibinin kadrosuna dahil olacak.

Bu sezonun ilk yarısında Göztepe'de 18 maça çıkan Tijanic, 1 gol attı. Al Adalah'ta da 18 müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 golle oynadı ve 1 de asist yaptı. 
 
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