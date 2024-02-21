Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu Survivor'a getiriyor!

Acun Ilıcalı, futbol oyunu için Survivor'a gelecek dünyaca ünlü futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu Survivor'a getiriyor!
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21 Şubat 2024 00:03
Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun Survivor 2024 All-Star'da gösteri maçına katılacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, sunduğu programda Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını belirterek, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." dedi.

Acun Ilıcalı, Ronaldinho'nun 15'er dakika kırmızı ve mavi takımda oynayacağını dile getirdi.

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