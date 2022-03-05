Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, Şota ile yine kaybetti

Şota Arveladze yönetimindeki Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, West Bromwich Albion'ı ağırladığı maçtan puan alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, Şota ile yine kaybetti
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05 Mart 2022 19:59
İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip West Bromwich Albion oldu.

West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 48. dakikada (penaltı) Karlan Ahearne-Grant kay detti.

Hull City, Şota Arveladze yönetimindeki 9. lig maçında, 5. mağlubiyetini aldı. [2G, 2B]

Bu sonucun ardından Hull City 37 puanda kaldı. West Bromwich Albion puanını 49'a yükseltti.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Birmingham'a konuk olacak.

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