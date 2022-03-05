İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip West Bromwich Albion oldu.
West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 48. dakikada (penaltı) Karlan Ahearne-Grant kay detti.
Hull City, Şota Arveladze yönetimindeki 9. lig maçında, 5. mağlubiyetini aldı. [2G, 2B]
Bu sonucun ardından Hull City 37 puanda kaldı. West Bromwich Albion puanını 49'a yükseltti.
İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Birmingham'a konuk olacak.
West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 48. dakikada (penaltı) Karlan Ahearne-Grant kay detti.
Hull City, Şota Arveladze yönetimindeki 9. lig maçında, 5. mağlubiyetini aldı. [2G, 2B]
Bu sonucun ardından Hull City 37 puanda kaldı. West Bromwich Albion puanını 49'a yükseltti.
İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Birmingham'a konuk olacak.