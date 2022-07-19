Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'ye borçlu hissediyorum'

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gerçekleştirilen forma lansmanında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.



Ilıcalı, "Fenerbahçe camiası bence kalitesini, gücünü, zor günleri yaşarken kenetlenmesiyle her zaman göstermiştir. Fenerbahçeli olduğum için çok mutluyum. Dünyada, az kenetlenmeler görülmüştür bu kadar saldırı karşısında. Bu açıdan Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman söylüyorum küçüklüğümde, mutlu olduğum birçok olayın arkasında Fenerbahçe galibiyetleri var. Borçlu hissediyorum kendimi, beni bu kadar mutlu eden bir takımı ve bir camiayı elimden geldiğinde destekleyeceğim" dedi.



Fenerbahçe'den bu sezon ile ilgili beklentileri sorulan Acun Ilıcalı, "Sezon maçları heyecanlı ve güzel olur. Herkes dört gözle maçları bekler. Ama şampiyonluğa oynayan 5-6 takım var. Biri mutlu oluyor, diğerleri üzülüyor. Maalesef durum bu. Futbolun o açıdan biraz o sıkıntısı var. Futbolda maalesef bir koltuk var, biri o koltuğa oturacak. Ama bu seneki takım ve teknik direktör, son zamanların en güçlü ekiplerinden birisiyiz. Teknik direktörümüze güveniyoruz, bir dünya markası. Bu seneki hocamız bize ümit verdi." şeklinde konuştu.



Hull City başkanlığı için de konuşan Acun Ilıcalı, "Bu işler çok zor, Ali Başkanı daha iyi anlıyorum. Bütün sorumluluğun sende olması, bütün camianın gözlerinin sende olması önemli bir sorumluluk. Birçok parametre var, onları çözmemiz lazım. O yüzden ben hem Fenerbahçe'nin hem de Türkiye'nin yurt dışında Türkiye'nin temsilcisi olmak istiyorum. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.





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