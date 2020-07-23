Abdurrahim Albayrak'ın özel isteği: Mensah!

Younes Belhanda'yı satış listeine koyan Galatasaray, orta saha için Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı da gündemine aldı.



2. Başkan Abdurrahim Albayrak, işi bitirmek istiyor ancak Ganalı için Beşiktaş'ın da girişimde bulunması transferi zora sokuyor.



YÖNETİMDE TERİM SÜRPRİZİ



Galatasaray'ın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirildi.



Mustafa Cengiz başkanlığında toplanan kurulun sürpriz bir de misafiri vardı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in yarım saat gibi bir süre kaldığı zirvede yönetime transfer listesini verdiği öğrenildi.







