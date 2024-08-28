Abdullah Avcı'dan transfer cevabı!

"Orsic'in 60 dakikalık performansı iyiydi. Bir sene sonra ilk ciddi maçını oynadı. Ciddi bir sakatlıktan çıktı. Yaz kampına çok iyi geldi. Tabii ki mevkisel olarak önünde oynayan oyuncular vardı ama hiç teslim olmadan çalışmalarını yaptı. Orsic fırsatı iyi kullandı. İnşallah bunun süresini arttırarak devam ettiririz."



"PARÇALARI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



"11 oyuncu transfer oldu şu ana kadar. Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için tekrarlar, destekler gerekiyor. Kısa sürede gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sadece bir santrforla anlatılacak bir durum değil. İlk iki maçı kazandık biz. Rapid'e karşı iyi bir organizasyon takımına karşı kaybettik. Eksiğimiz var. Organizasyon olarak geçen hafta 7-8 pozisyona girdik. Bu daha iyi hale gelecektir"



"CHAM'I SAYAMIYORUZ"



"Cham daha gerçekleşmediği için sayamıyoruz."



"NEYE GÖRE PAHALI KADRO?"





"Neye göre pahalı kadro, onu bir sorayım, kime göre, rakiplere göre mi? Yarışacağın rakiplere göre pahalı bir kadro mu? Maliyete girmeyelim, bunun altında başka şeyler de çıkabilir. Doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Senin yarıştığın rakiplere göre maliyete bakarsan... Ben bir şey söyledim, Trabzonspor ekonomisiyle değil, karakteriyle yarışacak."