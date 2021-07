Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları...



"TRABZONSPOR BÜYÜK TEHDİTTİR"



Trabzonspor rakipleri için büyük bir tehdittir. Transfer yapmasa bile bu böyle. Mevcut oyuncu grubumuzla önemli bir mesafe aldık.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAYACAĞIZ"



Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapılan transferler de bize deneyim kazandıracak.



"AVRUPA'DA 4 TRANSFER YAPAN YOK"



Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok.



"HAMSIK BÜYÜKJ FUTBOLCU"



Marek Hamsik çok önemli bir karakter. Büyük futbolcu. Transferler için başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum"



"SORLOTH'A KAPIMIZ AÇIK"



Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz.



"KİMİN GİDECEĞİNE KARAR VEREMEM"



Ben hangi oyuncunun gideceğine ya da kalacağına karar veremem ama düşüncelerimi yönetimle paylaşıyorum.



UĞURCAN ÇAKIR AYRILACAK MI?



Uğurcan Çakır şu an tatilde. "Uğurcan milli takımımızda performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli. Burada kalıp şampiyonluk yaşayarak gitmesi de önemli. Kararı başkan verecektir.



"ABDÜLKADİR ÖMÜR ÇIKIŞ YAPACAK"



Abdülkadir Ömür çok önemli bir çıkış yapacak. Yeni sezonda önemli katkı yapacak, beklentim çok yüksek.



"CEYHUN GÜLSELAM GÜNDEMDE YOK"



Ceyhun Gülselam sevdiğim bir futbolcu ama transfer gündemimizde yok



"YABANCI KURALI İŞE YARAMAZ"



8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum. Mesela Alman Milli Takımı'nın en yetenekli oyuncuları iki tane Türk! Kısıtlama mı var orada?



"SORUN ŞENOL GÜNEŞ DEĞİL"



Türk futbolunun sorunu, Şenol Güneş, Abdullah Avcı değil! Eğitim, rekabet, gelişim... A Milli Takım turnuvaya Play-Off oynamadan gittik Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız.