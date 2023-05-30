Abdülkerim Bardakcı: "Kelimelerin bittiği yerdeyim"

Abdülkerim Bardakçı şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı: 'Kelimelerin bittiği yerdeyim'
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30 Mayıs 2023 23:49
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Bardakcı maç sonu açıklamasında şampiyonlukla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

"Şampiyonluk... O kadar mutluyum ki kelimelerin bittiği yerdeyim. Sene başında hedefimiz şampiyonluktu çok şükür buna ulaştık. Her zaman tek büyük Galatasaray."

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