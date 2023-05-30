Abdülkerim Bardakcı: 'Kelimelerin bittiği yerdeyim'

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankaragücü maçı sonrası konuştu.
Bardakcı maç sonu açıklamasında şampiyonlukla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:
"Şampiyonluk... O kadar mutluyum ki kelimelerin bittiği yerdeyim. Sene başında hedefimiz şampiyonluktu çok şükür buna ulaştık. Her zaman tek büyük Galatasaray."
Bardakcı maç sonu açıklamasında şampiyonlukla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:
"Şampiyonluk... O kadar mutluyum ki kelimelerin bittiği yerdeyim. Sene başında hedefimiz şampiyonluktu çok şükür buna ulaştık. Her zaman tek büyük Galatasaray."