Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye dönüyor

Hull City, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 10:44
İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönecek.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan Abdülkadir Ömür de Rizespor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun hafta sonunda Rize'de olması bekleniyor.

Bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü geçen sezonun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery