A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Samsun'da Galler ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takım, 2-0'lık skorla kazandı.



A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler attı. Her iki futbolcu da Milli Takım kariyerinde ilk gollerini attı.



A Milli Takım'ın 9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine yaptığı ters vuruşla öne geçtiği gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 68. dakikada Umut Nayir'in attığı gol ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Galler'de Joseff Morrell, 41. dakikada Ferdi'ye yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.



Öte yandan Hakan Çalhanoğlu da, 64. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Danny Ward'ı geçemedi.



Bu sonucun ardından A Milli gruptaki puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanda kaldı.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Eylül ayında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Galler ise Letonya ile karşılaşacak.



BAKAN BAK TRİBÜNDE



A Milli Takım'ın Samsun'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.



27 YIL SONRA SAMSUN



Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. 27 yıl sonra Samsun, A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 tribün kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti.



Stadyumda 50'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.



Tamamı dolan stadyumda Galler taraftarı 2 bin kişi de yerini aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih'in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham'ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.



17. dakikada Galler'in ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu James kullandı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.



40. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye'nin atağında Ferdi Kadıoğlu'na müdahale eden Morrell'e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Galler gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ramsey, Melih'in müdahalesi ile ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Bu pozisyonda kazanılan serbest atışı Wilson kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda topu kaleci Mert Günok, parmakları ile çeldi.



64. dakikada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Arda Güler'in pasında Ferdi Kadığlu'nun ceza sahasına ortasında top Ramsey'in eline çarptı. Hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışında topu uzaklaştırmayı başardı.



69. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazdan sert şutunda topu kaleci Ward, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Umut Nayir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. Hakem Fabio Maresca, Umut Nayir'in topu eli ile önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti.



72. dakikada Türkiye, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0



80. dakikada Arda Güler farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasında Arda Güler, ceza sahasının dışından vurdu. Top kaleci Ward'ın parmakları arasında ağlara gitti. 2-0



Karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.



Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)



Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Eren Elmalı), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Orkun Kökçü (Dk. 89 Salih Uçan), Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan (Dk. 61 Arda Güler), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Umut Nayir), Barış Alper



Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey (Dk. 84 Jordan James), Wilson (Dk. 84 Broadhead), Daniel James (Dk. 62 Bradshaw), Johnson (Dk. 46 Cabango)



Goller: Dk. 72 Umut Nayir, Dk. 80 Arda Güler (Türkiye)



Kırmızı kart: Dk. 41 Morrell (Galler)



Sarı kartlar: Dk. 16 Zeki Çelik, Dk. 47 Merih Demiral, Dk. 51 Cengiz Ünder, Dk. 75 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 59 Roberts (Galler)





