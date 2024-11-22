A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.



A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu.



A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.



Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.



C-D LİGİ KURALARI



Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg



B-C LİGİ KURALARI



Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya



A-B LİGİ KURALARI



Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya



ÇEYREK FİNAL KURALARI



Hollanda - İspanya

Hırvatistan - Fransa

Danimarka - Portekiz

İtalya - Almanya



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



İtalya - Almanya / Danimarka - Portekiz

Hollanda - İspanya / Hırvatistan - Fransa



MAÇ TAKVİMİ



Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.



A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.



