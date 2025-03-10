A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı maçın tarihi belli oldu!

A Millî Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ ile 22.40'ta başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı maçın tarihi belli oldu!
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10 Mart 2025 17:28
Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.


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