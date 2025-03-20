A Milli Takım'da Yunus ve Mert Günok kadroda yok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadele öncesi A Milli Takım'da iki isim maç kadrosuna dahil edilmedi. A Milli Takım'da Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle Macaristan maçının kadrosunda yer almıyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga
Mücadele öncesi A Milli Takım'da iki isim maç kadrosuna dahil edilmedi. A Milli Takım'da Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle Macaristan maçının kadrosunda yer almıyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga