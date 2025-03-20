A Milli Takım'da Yunus ve Mert Günok kadroda yok

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımımız'da Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da Yunus ve Mert Günok kadroda yok
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20 Mart 2025 18:29
Son güncelleme 20 Mart 2025 18:57
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi A Milli Takım'da iki isim maç kadrosuna dahil edilmedi. A Milli Takım'da Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle Macaristan maçının kadrosunda yer almıyor.
 İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga


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