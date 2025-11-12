A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan 'bahis' uyarısı!

Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu PFDK'ye sevk ederken kritik maçlar öncesinde Vincenzo Montella'dan oyuncularına "bahis" uyarısı geldi.

calendar 12 Kasım 2025 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 10:20
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan 'bahis' uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye'de yürütülen bahis soruşturmasından A Milli Futbol Takımı da etkilendi.

Galatasaraylı Eren Elmalı'nın yerine Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç kadroya çağrıldı.

"KULAKLARINIZI TIKAYIN"



Yaşanan bu gelişmeler sonrası bir toplantı gerçekleştiren Vincenzo Montella "Kulaklarınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Kısa bir süre sonra bizim için hayati önem taşıyan iki maça çıkacağız. Bütün konsantrasyonun bu maçlar için olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HATA İSTEMİYORUM"

Cumartesi günü Bursa'da oynanacak Bulgaristan maçında hata istemeyen A Milli Takım'ın hocası, bahis operasyonuyla ilgili tek kelime duymak istemiyor. Bu arada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöne ticiler de Montella'yla aynı görüşte. Ha- ciosmanoğlu, bahis konusunun futbolcular arasında gerilim çıkarmasını istemiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.