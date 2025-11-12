A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan 'bahis' uyarısı!

Türkiye'de yürütülen bahis soruşturmasından A Milli Futbol Takımı da etkilendi.



Galatasaraylı Eren Elmalı'nın yerine Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç kadroya çağrıldı.



"KULAKLARINIZI TIKAYIN"

Yaşanan bu gelişmeler sonrası bir toplantı gerçekleştiren Vincenzo Montellaifadelerini kullandı.Cumartesi günü Bursa'da oynanacak Bulgaristan maçında hata istemeyen A Milli Takım'ın hocası, bahis operasyonuyla ilgili tek kelime duymak istemiyor. Bu arada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöne ticiler de Montella'yla aynı görüşte. Ha- ciosmanoğlu, bahis konusunun futbolcular arasında gerilim çıkarmasını istemiyor.