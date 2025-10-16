16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

A Milli Takım'da gizli kahraman Hakan Çalhanoğlu

Vincenzo Montella ile başarılı bir performans sergileyen A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu da değişimdeki payı ve performansıyla dikkat çekiyor.

calendar 16 Ekim 2025 08:30
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
A Milli Takım, Montella yönetiminde başarılı işlere imza atarken, bu durumun oluşmasında hiç şüphesiz en büyük paylardan biri Hakan Çalhanoğlu'na ait.

Milli kaptan Stefan Kuntz döneminde Ermenistan ile berabere kalınan maçın ardından, "Öfkeliyim. Ermenistan'ı evde yenemiyorsan, bazı şeyleri düzeltmen gerekiyor." diyerek değişimin fitilini ateşlemişti.

Hatta Kuntz, bir sonraki maçta "Oyuncuların görevi röportajda değil sahada konuşmaktır." demiş ve görevden alınmıştı. Milli forma altında çok eleştirilen Hakan, Montella idaresinde çok farklı bir lider olarak ön plana çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
