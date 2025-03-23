A Milli takım 250. galibiyete ulaştı

A Milli Takım, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Bu zaferle birlikte Türkiye, tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli takım 250. galibiyete ulaştı
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23 Mart 2025 23:35

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. 

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kazanarak tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel 639 maç oynayıp 1'i hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

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