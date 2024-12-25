A Milli Erkek Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenecek Karpat Turnuvası'na katılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Karpat Turnuvası'na katılmak için 2 Ocak'ta Romanya'ya gidecek.



Milli takım, 3-5 Ocak tarihlerinde Piteşti kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.



Turnuvada Romanya, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7-10 Ocak tarihlerinde ise Ankara'da hazırlık kampı yapacak.



A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:



3 Ocak 2025 Cuma:



18.30 Romanya-Türkiye



4 Ocak 2025 Cumartesi:



15.30 Gürcistan-Türkiye



5 Ocak 2025 Pazar:



15.30 Türkiye-Sırbistan



