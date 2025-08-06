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A Milli Basketbol Takımı'nın özel maçta rakibi Litvanya

A Milli Basketbol Takımı, perşembe günü saat 20.00'de özel maçta Litvanya'yı ağırlayacak.

calendar 06 Ağustos 2025 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Basketbol Takımı'nın özel maçta rakibi Litvanya
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta perşembe günü Litvanya'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircinin alınmayacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

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