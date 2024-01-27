La Liga 21. hafta maçında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Villareal 5-3 kazandı.



Villarreal, karşılaşmanın 41. dakikasında Gerard Moreno, 54. dakikasında Ilias Akhomach ile 2-0 öne geçti.



BARCELONA 2-0'DAN DÖNDÜ!



Barcelona'da 60. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan farkı bire indirdi. İlkay'ın golünün ardından baskısını artıran Barcelona, 68. dakikada Pedri ile skoru dengeledi. Barcelona, 71. dakikada Beşiktaş'tan Villarreal'e transfer olan Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 11 dakika içerisinde 2-0'dan 3-2 öne geçmeyi başardı.



SON SÖZÜ VILLARREAL SÖYLEDİ



Ancak Villarreal pes etmedi. Maçın 84. dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Guedes, Barcelona ağlarını sarsarak skoru 3-3 yaptı. Karşılaşmada uzatmaların son dakikaları oynanırken Villarreal baskısını artırdı. Dakika 90+9'da sahneye çıkan Sörloth, Villarreal'i tekrar öne geçirdi. Maçta son sözü Jose Morales söyledi. Dakikalar 90+12'yi gösterdiğinde sahne alan Morales takımının beşinci golünü kaydederek Villarreal'e 3 puanı getirdi.



Bu sonuçla birlikte Barcelona 44 puanda kaldı. Villarreal ise bu galibiyetle 23 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Osasuna'yı ağırlayacak. Villarreal, evinde Cadiz ile karşı karşıya gelecek.



