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76ers'ın başı yine twitter ile dertte! Irkçı ve feyk baba...

Philadelphia 76ers, bu kez de Mike Muscala'nın babasının feyk bir hesapla twitter'dan attığı ırkçı gönderilerle uğraşıyor.

Philadelphia 76ers, bir kez daha twitter karmaşasıyla uğraşıyor.

76ers'ın yeni transferi Mike Muscala'nın babasının, 'Muskiebobber' isimli bir kullanıcı adıyla twitter'da attığı ırkçı paylaşımlar bir skandala daha sebep oldu. Muscala'nın babası, "Jimmy Butler'ın davranışı geçiştirilemez. Egomanyak bir adam. Bu, Afroamerikalıların akıl hastalığı." dedi.

Bunun ardından, "Chicago'nun sahip olduğu bencillik, mafyözlük ve çetecilik hastalığını Wolves aşabilecek ve yeniden Minnesota Timberwoles olabilecek mi?" gönderimini yaptı.

Mike Muscala ise ESPN'de çıkan bu haber sonrası gelişmeyi doğrularcasına konuştu, "Babam, beni yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.




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