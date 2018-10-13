76ers'ın başı yine twitter ile dertte! Irkçı ve feyk baba...

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Philadelphia 76ers, bir kez daha twitter karmaşasıyla uğraşıyor.76ers'ın yeni transferi Mike Muscala'nın babasının, 'Muskiebobber' isimli bir kullanıcı adıyla twitter'da attığı ırkçı paylaşımlar bir skandala daha sebep oldu. Muscala'nın babası, "." dedi.Bunun ardından, "" gönderimini yaptı.Mike Muscala ise ESPN'de çıkan bu haber sonrası gelişmeyi doğrularcasına konuştu, "Babam, beni yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.