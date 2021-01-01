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76ers'dan Ben Simmons'a yine para cezası!

Philadelphia 76ers'ın, altı maçlık deplasman yolculuğunda takımla seyahat etmeyen Ben Simmons'a para cezası verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, altı maçlık deplasman yolculuğunda takımla seyahat etmeyen Ben Simmons'a para cezası verdiği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Simmons ve 76ers arasındaki soğukluk, her iki tarafın da takas arayışında olmasıyla birlikte devam ediyor:

"Kaynaklar bana Philadelphia 76ers'ın altı maçlık yolculuğunda takımla seyahat edemediği için, Ben Simmons'a para cezası verdiğini söylediler. Simmons, ekibin kendisini tekrar sahaya sürmeye çalışmaya devam ederek zihinsel sorunlarını göz ardı ettiğine inanıyor.

Ancak takımın bu konudaki duruşu, Simmons'dan veya akıl sağlığı uzmanlarından parkelere geri dönüşü yolunda gelişme gösterdiğine dair yeni bir bilgi gelene dek, zaten bu şekildeydi."

Dört maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde olan 76ers ekibi, sezondaki 8-6'lık derecesiyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında yer alıyor. 


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