7 gollü maçta kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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7 gollü maçta kazanan Arsenal!
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30 Kasım 2024 22:29
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşılaştı. 

London Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-2 kazandı. 

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gabriel Magalhaes, 27. dakikada Leandro Trossard, 34. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 36. dakikada  Kai Havertz ve 45+5. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti. 

West Ham'ın golleri ise 38. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 40. dakikada Emerson Palmieri'den geldi.

7 GOL DE İLK YARIDA GELDİ

Mücadelede atılan 7 gol de ilk yarıda geldi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 25 puana ulaştı. West Ham ise 15 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Manchester United'ı konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.


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