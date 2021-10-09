7 gollü hazırlık maçında kazanan Galatasaray!

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, Galatasaray'ın 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Babel, 18. dakikada Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada frikikten Ömer Bayram ve 66. dakikada Diagne attı. Tuzlaspor'un sayılarını ise 36. dakikada Sedat Şahintürk, 49. dakikada Ahmet ve 86. dakikada Safa kaydetti.



Galatasaray, 12 Ekim Salı günü hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Babel dönerek güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.



Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında 19. dakikada sol çaprazda Oğulcan'ın şutunda top filelerle buluştu: 2-0



38. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sedat'ın rakibini geçtikten sonra yerden vuruşunda Yusuf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti ve Tuzlaspor farkı bire düşürdü: 2-1



Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını da 2-1 önde tamamladı.



Maçın ikinci yarısında Galatasaray'da Arda Kaan Yıldız, Mbaye Diagne, Patrick Aanholt, Victor Enok Nelsson, Taha Aydınlı, Eren Büyükkaya, Zeki Mert Saki ve Yiğit Demir oyuna dahil oldu.



Tuzlaspor'da ise Emre Koyuncu, Ahmet Yazar, İbrahim Halil Aksu, Jurgen Bardhi, Muhammed Sarıkaya, Safa Kınalı ikinci yarıda şans buldu.



48. dakikada penaltı atışı kazanan Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Ahmet Yazar vuruşu kullandı. Kaleci İsmail Çipe'nin kurtardığı meşin topu önünde bulan Ahmet, filelere göndererek 2-2 beraberliği sağladı.



54. dakikada Ömer Bayram kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2



64. dakikada topla buluşan Diagne rakibini geçtikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2



85. dakikada Galatasaray savunmasının hatasında topu alan Safa Kınalı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-3







