6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya daha!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 4 altın, 1 gümüş olmak üzere 5 madalya kazandı.Oyunların 11'inci gününde milli sporcular duatlon ve muaythai branşlarında mücadele etti.Türkiye, duatlon müsabakalarında 1 altın, muaythai karşılaşmalarında 3 altın, 1 gümüş madalya elde etti.Türkiye, oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliğini sürdürüyor. Türkiye oyunlarda 58 altın, 27 gümüş, 18 bronz olmak üzere 103 madalya ile birinci sırada bulunuyor.Türkiye'yi 15 altın, 18 gümüş ve 16 bronz toplam 49 madalya ile Özbekistan ikinci, 11 altın, 12 gümüş ve 13 bronz toplam 36 madalya ile Kazakistan üçüncü sırada takip ediyor.