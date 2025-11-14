14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya daha!

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya daha kazandı.

calendar 14 Kasım 2025 22:28
 Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 4 altın, 1 gümüş olmak üzere 5 madalya kazandı.

Oyunların 11'inci gününde milli sporcular duatlon ve muaythai branşlarında mücadele etti.

Türkiye, duatlon müsabakalarında 1 altın, muaythai karşılaşmalarında 3 altın, 1 gümüş madalya elde etti.


Türkiye, oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliğini sürdürüyor. Türkiye oyunlarda 58 altın, 27 gümüş, 18 bronz olmak üzere 103 madalya ile birinci sırada bulunuyor.

Türkiye'yi 15 altın, 18 gümüş ve 16 bronz toplam 49 madalya ile Özbekistan ikinci, 11 altın, 12 gümüş ve 13 bronz toplam 36 madalya ile Kazakistan üçüncü sırada takip ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
