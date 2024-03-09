Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Timo Schulz'un yönetimindeki Köln karşı karşıya geldi.



Borussia-Park'ta oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken ev sahibi Mönchengladbach'ın gollerini 32. dakikada Franck Honorat, 71 ve 73. dakikalarda ise Robin Hack kaydetti.



Konuk ekip Köln'ün gollerini ise 7 ve 64. dakikalarda Faride Alidou, 79. dakikada ise Damion Downs kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach 27 puana yükselirken, Köln 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Mönchengladbach deplasmanda Heidenheim'a konuk olurken, Köln evinde Leipzig'i ağırlayacak.





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