4. Uluslararası Yarı Maraton başlıyor!

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu düzenlenecek. Maraton öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Maratonumuz 22 Eylül'de gerçekleşecek, uluslararası niteliği taşıyor ve 14 ülkeden katılımcı olacak" dedi.



ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında başlayan ve gelenek haline gelen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Koramaz Vadisi temalı 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı.



Kayseri Yarı Maratonu'nun bir marka olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, "Aileler, çocuklar, gençler, her kesimden insanlar halk koşusunda bir araya geliyor. Selamlaşmamız, kucaklaşmamız, koşmamız, şakalaşmamız o günü bambaşka bir gün haline getiriyor. Artık şunu kabul edelim, Kayseri Yarı Maratonu bir marka, bu markanın oluşması Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ekibi tarafından sağlandı. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından sporcular geliyor, biz de o gün eğleniyor, bir araya geliyoruz. Kayseri Yarı Maratonu benim de ailece dört gözle beklediğim bir organizasyon. Bu organizasyonun bu hale gelmesinde çok büyük emekler var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Spor A.Ş.'mizin vizyonu var, teşekkür ve tebrik ediyor, bütün halkımızın orada olmasını ilin valisi olarak istiyorum" dedi.



MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: 28 TAKIMIMIZ YÜKSEK İRTİFA MERKEZİNDE KAMP YAPTI



Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yapılacak çalışmanın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayseri bir spor şehri olsun denilirken, bunun elbette altyapısının oluşturulması gerekirdi. O açıdan valimizin geldiği günden beri bu anlamda yapmış olduğu katkılar ve desteklerin yanında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tesisleşme adına sadece merkezimizde değil, tüm taşradaki ilçelerde yaptığı çalışmalar ile sporun her alanına yönelik gerekli desteklerini sürdürmektedir. Değişik etkinliklerle yaptığımız çalışmaları uyum ve el birliği içerisinde sürdürürken, son süreçteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz dillere destan olmaya başladı. Şuana kadar bu sene itibarıyla 29 takımımız orada kamp yaptı. Romanya, Portekiz, Türkiye ve Danimarka olmak üzere U16 takımları kamp yapıyor, maçlar yapacaklar" ifadelerini kullandı.



'14 ÜLKEDEN KATILIMCI OLACAK'



Başkan Büyükkılıç, 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 'Bir Maratondan Daha Fazlası' anlayışı ile yürütülmesinden de keyif aldıklarını vurgulayarak, "Maratonumuz 22 Eylül'de gerçekleşecek, uluslararası niteliği taşıyor ve 14 ülkeden katılımcı olacak. İnşallah seneye tam maratona çevirmek için gayretimiz olacak. Bu anlamda yapılacak olan yarı maraton çalışmasında Pazar günü hepimiz orada olacağız. 21K, 10K ve halk koşusu boyutunda olacak. Sürpriz ödüllerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. 1 milyon TL'nin üzerinde bir ödül veriliyor" diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU