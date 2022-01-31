31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 31 Ocak koronavirüs tablosu, vaka ve vefat bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
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31 Ocak 2022 19:56
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 93.261 olduğu açıkladı. Bugün 182 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;

"Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın."



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