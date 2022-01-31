31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 93.261 olduğu açıkladı. Bugün 182 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi."Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın."