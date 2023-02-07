3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye etabı iptal edildi

Türkiye Bilardo Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 6-12 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Dünya Kupası Türkiye etabının iptal edildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen deprem felaketi nedeniyle Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası iptal edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen deprem felaketi nedeniyle Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası iptal edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
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