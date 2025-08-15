21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mağlubiyet

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki çeyrek final karşılaşmasında Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, çeyrek final maçında Japonya ile karşılaştı.Milli takım, rakibine 25-23, 25-21 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup oldu.Yarı final şansını kaybeden milliler, dünya şampiyonasında 5-8 klasman maçları oynayacak.Türkiye-Polonya 5-8 klasman maçı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Müsabakanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.