2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a doğru

Merakla beklenen 'Şampiyonlar Ligi 2020' kararı resmileşiyor. SKY Italia'nın özel haberinde; 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ve kalan maçların Portekiz'in Lizbon şehrinde yapılacağı belirtildi. Bu sene normal süreçte finale ev sahipliği yapması gereken İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ise 2021'de seyircili olarak finali organize edeceği aktarıldı. 2021'de Rusya'da St Petersburg'da olması gereken finalin de bir yıl kayarak 2022'ye kalacağı vurgulandı.



Bir yıl sarkacak



Bu kararla beraber ortaya çıkacak yeni tabloda; 2022'nin ev sahibi Münih-Allianz Arena'nın 2023'e, 2023'ün ev sahibi Londra-Wembley'in de 2024'e kalması bekleniyor. 2024'ü ilk kez Avrupa dışında ABD'de New York'ta yapmayı düşünen UEFA'nın şimdilik bu planı dondurduğu ve gelişmelere göre hareket edeceği ifade edildi. Bu yıl Portekiz'e Lizbon'a alınacak turnuvanın seyircili-seyircisiz ve Final 8 formatı kararı 17-18 Haziran toplantılarıyla netleşecek.



UEFA'da kritik gün



UEFA'da kritik toplantı bugün başlıyor. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı Şampiyonlar Ligi finalinin durumunun da netleşeceği, Avrupa futboluna yönelik önemli kararların alınacağı görüşme bugün gerçekleşecek. UEFA Yönetim Kurulu, toplantının iki güne yayılması kararını aldı. Buna göre 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak toplantı 16.00'da sona erecek. Yarınki görüşmeye TSİ sabah 10.00'da başlanılırken, TSİ 12.00'da son bulacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bugünkü ilk gün seansının ardından TSİ 16.30'da online basın toplantısı düzenleyecek.



