20 Haziran Cumartesi iddaa tahminleri

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ



Süper Lig'de Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş ilk yarı kötü oynadı ama ikinci yarıda bulduğun birçok gol pozisyonunda topu kaleye sokmakta zorlandı. Bunun en büyük nedeni ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle oynamamasıydı. Bu hafta ceza sahası içinde daha etkili bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca galibiyet için de daha istekli olacaklardır. Aranın ardından Sivasspor'a deplasmanda kaybeden Denizlispor, Beşiktaş puan ya da puanlar almak ve ileri ki haftalarda küme düşme korkusu yaşamamak istiyorlar. Denizlispor hücum anlamında pek fazla etkili olmadığı için Beşiktaş savunma bu hafta zorlanmayabilir. Siyah-beyazlılar bu kez yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek galibiyete ulaşacaktır.



KGV @ 1.75



MUHTEMEL 11'LER



Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oĝuz, Bergdich, Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, Rodallega.



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Victor Ruiz, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.



KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ



Süper Lig'de Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe gibi zorlu bir deplasmanda öne geçen Kayserispor, oyunun son bölümünde rakibinin etkili isimlerini durdurmayınca, 3 puanda oldu ve büyük yıkım yaşadı. Kayserispor için henüz bitmiş bir şey yok ama arka arkaya galibiyetlere ihtiyaçları var. Gençlerbirliği ise Konyaspor'u yenerek hem derin bir nefes aldı, hem de alt taraftan biraz olsun uzaklaştı. Bu hafta da kazanmaları halinde çok daha iyi konuma gelebilirler. Ancak Kayserispor'un kader maçında kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Bu kritik mücadelede iki takım da goller bulacaktır. Karşılıklı gol var seçeneğini kuponlarda değerlendirebiliriz.



KGV @ 1.52



MUHTEMEL 11'LER



Kayserispor: Lung, Zoran, Rienstra, Diego, Emre Taşdemir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Baiano, Zargo, Polomat, Berat, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu



YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE



Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor, geçen hafta Kasımpaşa karşısında öne geçmesine rağmen mağlup oldu ve büyük moral kaybı yaşadı. Yeni Malatyaspor ateş hattında ama buradan çıkacak potansiyelleri var. Fakat artık savunma anlamında biraz daha direnç göstermeleri gerekiyor. İddiası kalmayan Göztepe geçen hafta Trabzonspor karşısında kötü bir oyun ortaya koydu. Bu hafta da maça ne derece konsantre olacaklar göreceğiz ama mutlaka gol bulacaklardır. Mücadele için ilk önerim karşılıklı var tercihi olacak. İkinci tercihim ise risk alarak Yeni Malatyaspor galibiyeti, kuponlarınızın risk durumuna göre işaretleme yapabilirsiniz.



KGV @ 1.55



MUHTEMEL 11'LER



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson



Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek



BAYERN MÜNİH - FREİBURG



Almanya Ligi'nde Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih bu hafta Freiburg ile kendi adına formalite maçına çıkacak. Bayern Münih'te daha az süre alan isimleri bu hafta sahada görebiliriz. Freiburg ise UEFA Avrupa Ligi için sonuna gitmenin planlarını yapıyor. Bayern Münih her ne kadar şampiyonluğunu ilan etse bile yine sahaya kazanmak için çıkacaklar. Karşılaşma sonunda Bayern Münih kazanır ama oran yükseltmek için alternatif seçeneklere yönelmeliyiz. İlk yarı Bayern Münih ve 3,5 Üst alternatiflerimiz olabilir.



@İlk yarı Bayern Münih 1.48



MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski



Freiburg: Schwolow; Schmid, Lienhart, Heinz, Gunter; Grifo, Hofler, Frantz, Sallai; Waldschmidt, Petersen



LEİPZİG - DORTMUND



Almanya Ligi'nde Leipzig ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Leipzig ve Dortmund'un Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için mücadele ediyor. Dortmund maça 66 puanla, Leipzig ise 63 puanla başlayacak. Almanya'da Bayern Münih'ten sonra en çok hücum oynayan iki takımın ilk yarıdaki mücadelesi 3-3 bitmişti. Bu maçta da bizi bol gol bekliyor. Fazla düşünmeden 3,5 Üst tercihini kuponlara yazabiliriz. İki takım da bizi yanıltmayacaktır.



@3,5 Üst



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann, Angelino; Sabitzer, Kampl, Laimer; Olmo; Schick, Werner



Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Can; Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro; Hazard, Haaland, Sancho



BRIGHTON - ARSENAL



Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde bulunan Brighton, hedeflerinden çok uzakta ve 9. sırada yer alan Arsenal'i konuk ediyor.



Pandemi arası sonrası Manchester City'e 3-0 kaybeden ve sahada varlık gösteremeyen Arsenal'de durumlar karışığa benziyor. Ancak, ilk 4'ten yalnızca 8 puan uzakta olmaları ve son dönemde ritm tutturmaları halinde oraya yaklaşabilecek olmaları açık bir hedef. Diğer yanda Brighton ise zorlu bir fikstüre sahip. Onlar için iç saha maçlarında alınacak seri puanlar, Premier Lig'de kalma yolunda en önemli kozları olacak.



Her iki takım arasındaki maçlara baktığımız zaman Arsenal'in üstünlüğü göze çarpıyor ama bu sezon ki Arsenal, geçtiğimiz yılların bir parça gerisinde. Bu nedenle bu şıkka biraz mesafeli kalmakta fayda var. Diğer dikkatimizi çeken durum ise her iki takım arasındaki maçların sürekli gollü geçmesi. Aralarında oynadıkları son 7 maçın 6'sı da KG VAR ile bitmiş. Bu sezon ki hücum-savunma performanslarına da bakınca en yakın seçenek, KG VAR gözüküyor.



KGV @ 1.58





MUHTEMEL 11'LER



Brighton: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Mooy, Propper, Bissouma; March, Maupay, Trossard



Arsenal: Leno; Bellerin, Sokratis, Mustafi, Saka; Ceballos, Guendouzi; Pepe, Willock, Aubameyang; Lacazette



ATLETICO MADRID - REAL VALLADOLID



Atletico Madrid, Athletic Bilbao beraberliği ile pandemi arasından döndükten sonra Osasuna'ya karşı deplasmanda 5 golle kazandı. Onlar adına daha sevindirici olansa Joao Felix'in 2 golle sakatlıktan dönmesi oldu. Zaten 2-0 olan maç son 11 dakikada 5'e bağlandı. Hücum performansları umut vaad etti. İlk 4'e tekrar girdiler ama kredileri hiç yok. 2 puan gerilerinde iki takipçileri birden var. Bu nedenle bu maçta hata yapma şansları yok.



Valladolid ise 33 puanla küme düşme hattının 8 puan üstünde. Şu an rahat bir konumda görünüyorlar. Pandemi arası sonrası deplasmanda Leganes'i yenip, sahalarında Valladolid ile 0-0 berabere kaldılar.



Atletico Madrid, herkesin bileceği üzere kadro kalitesi, yetenek olarak rakibinin çok üstünde. Ancak, bazen gol yollarında tıkanıyorlar. Osasuna maçı da bu anlamda biraz göz boyayıcı olabilir. Onları biraz daha takip etmek gerekiyor. Bu nedenle 2.5 üst seçeneğinden uzak durmakta fayda var. Valladolid ise savunma kalitesi ile biraz kendine yakın sıralamadaki takımların üstünde açıkçası... Ancak, 3 puana şiddetle ihtiyacı olan Atletico Madrid, Diego Simeone'nin de ateşlemesiyle bu maçı bir şekilde kazanacaktır. Oran artırmak için İY1/MS1 de tercih edilebilir.



MS1 @ 1.30



MUHTEMEL 11'LER



Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Correa, Thomas, Saul, Koke; Morata, Felix



Valladolid: Masip; Moyano, Fernandez, Salisu, Martinez; Plano, Alcaraz, Michel, Suarez; Enes Ünal, Guardiola