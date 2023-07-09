15 Yaş Altı ve Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli halterci Tuana Süren, 3 Avrupa rekoru kırarak 3 altın, Burcu İldem Gerçekten ise 3 gümüş madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar +81 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Tuana Süren, koparmada 105 kilo, silkmede 130 kilo ve toplamda ise elde ettiği 235 kiloyla 3 altın madalya kazanıp, 3 Avrupa rekorunun sahibi oldu.



Şampiyonada kadınlar 76 kiloda yarışan milli sporcu Burcu İldem Gerçekten ise 3 gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 91 kilo, silkmede 115 kilo ve toplamda ise 206 kiloluk dereceleriyle 3 gümüş madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktı.



Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 20 altın, 14 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 42'ye ulaştı.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları, ailelerini, kulüplerini ve antrenörlerini elde edilen başarılardan dolayı kutladı.



