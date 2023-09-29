15'li Ragbi Erkek Milli Takımı'nın rakibi Moldova

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Cumartesi günü Moldova ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı'nın rakibi Moldova
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29 Eylül 2023 15:47
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda Cumartesi günü İstanbul'da Moldova ile karşılaşacak.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında yer alan atletizm sahasında yapılacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye, grubunda ikinci maçını Bulgaristan ile 28 Ekim'de deplasmanda, üçüncü karşılaşmasını ise Sırbistan ile 28 Nisan 2024'te sahasında yapacak.

Organizasyonda grup birincisi olan takımlar, play-off formatında yarı final ve final maçları oynayacak.

Formata göre şampiyon olan takım, bir üst lig olan Avrupa Trophy'ye yükselecek.

Ligde son sırada yer alan takım ise bir alt seviye olan gelişim ligine düşecek.

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