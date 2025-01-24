1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23, 24 ve 25. hafta programı şu şekilde:



23. hafta



7 Şubat Cuma:



20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)



8 Şubat Cumartesi:



13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)



13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)



16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)



16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)



19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)



9 Şubat Pazar:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)



16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)



24. hafta



11 Şubat Salı:



17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir)



20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)



12 Şubat Çarşamba:



14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)



14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)



17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)



20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır)



13 Şubat Perşembe:



14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Boluspor (Pendik)



17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)



20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)



20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)



25. hafta



15 Şubat Cumartesi:



16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)



19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)



16 Şubat Pazar:



13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)



13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)



16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)



19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)



17 Şubat Pazartesi:



14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)



17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)



20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)



