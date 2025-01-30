Aston Villa, 60M£'luk teklifi reddedecek!

Ara transfer döneminin bitimine günler kala Avrupa'da transfer hareketliliği hızla sürüyor.



Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Arsenal'in Ollie Watkins için yaptığı yeni teklifi reddetme isteğinde.



Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Watkins'in takımda kalmasını istiyor ve Villa yönetimi, 60M Pound'luk (72M€) ilk teklifin miktarını ve zamanlamasını beğenmedi. Bu sebeple, teklif artmadığı sürece Watkins'in takımda kalma ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.



GÖZLER DURAN'DA



Aston Villa, şu anda Jhon Duran'ın Al Nassr'a 77M€ bedelle transferini bekliyor.