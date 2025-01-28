En-Nesyri, Mbappé ve Gyökeres'i solladı!

Göztepe karşısında attığı gollerle Fenerbahçe'ye kritik bir galibiyet kazandıran Youssef En Nesyri, son dönemde sergilediği müthiş performansla adından sıkça söz ettiriyor.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayından itibaren yükselen bir form grafiği yakalayan Faslı yıldız, 2025 yılına ise adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Hem takımına sağladığı skor katkısıyla hem de sahadaki enerjisiyle taraftarların sevgilisi haline gelen En Nesyri, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki en güçlü kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
4 MAÇTA 6 GOL
Bu yıl oynadığı 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırarak, gösterdiği müthiş performansla yılın en golcü iki isminden biri olmayı başardı.
MBAPPE, ISAK, GYÖKERES VE KLUIVERT
Youssef En Nesyri, 2025 yılında gösterdiği performansla adeta parlıyor. Manchester Cityli Phil Foden ile birlikte 6 golle zirveyi paylaşan Faslı forvet, bu süreçte her 60 dakikada bir skor katkısı vererek dikkatleri üzerine çekti.
En-Nesyri, bu performansıyla Kylian Mbappé, Alexander Isak, Justin Kluivert ve Victor Gyökeres gibi dünya çapında tanınan isimleri geride bıraktı.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayından itibaren yükselen bir form grafiği yakalayan Faslı yıldız, 2025 yılına ise adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Hem takımına sağladığı skor katkısıyla hem de sahadaki enerjisiyle taraftarların sevgilisi haline gelen En Nesyri, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki en güçlü kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
4 MAÇTA 6 GOL
Bu yıl oynadığı 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırarak, gösterdiği müthiş performansla yılın en golcü iki isminden biri olmayı başardı.
MBAPPE, ISAK, GYÖKERES VE KLUIVERT
Youssef En Nesyri, 2025 yılında gösterdiği performansla adeta parlıyor. Manchester Cityli Phil Foden ile birlikte 6 golle zirveyi paylaşan Faslı forvet, bu süreçte her 60 dakikada bir skor katkısı vererek dikkatleri üzerine çekti.
En-Nesyri, bu performansıyla Kylian Mbappé, Alexander Isak, Justin Kluivert ve Victor Gyökeres gibi dünya çapında tanınan isimleri geride bıraktı.